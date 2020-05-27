Екатеринбургская епархия запретила в служении священника, «проклявшего» тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Екатеринбургская епархия и лишила схиигумена Сергия (Романова), объявившего, что он «проклинает» тех, кто закрывает храмы во время эпидемии COVID-19.

Схиигумену Сергию также запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря.

Такие меры будут действовать до решения епархиального суда, говорится в указе, подписанном митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

В конце апреля Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию проповедовать, указав, что содержание его выступлений «не отражает позиций» епархии.

РПЦ в начале распространения COVID-19 в России некоторое время не вводила особые меры безопасности, которые должны были бы помешать распространению коронавируса. Однако перед Пасхой руководство церкви объявило, что следует соблюдать ограничения, введенные местными властями, и проводить службы без прихожан. Тем не менее некоторые священнослужители эти требования проигнорировали.

Известно о ряде случаев заражения коронавирусом священнослужителей в разных регионах России, включая Москву, где заболел управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий, а настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин умер от COVID-19.