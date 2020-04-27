Уральскому священнику, «проклявшему» тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, запретили проповедовать

Основателю Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию запретили проповедовать после того, как он «проклял» тех, кто закрывает храмы во время эпидемии. Об этом сообщает Znak.com.

В проповеди 24 апреля Сергий назвал коронавирус несуществующим и призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку».

По его мнению, жителей России «беззаконно сажают на самоизоляцию» и хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» (цитаты по Znak.com).

Проповедь отца Сергия 24 апреля 2020 года Движение царский крест

Как сказано в сообщении Екатеринбургской епархии, слова Сергия «не отражают позиций» епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления» о качестве и содержании проповедей священнослужитель проигнорировал, епархия лишила его права проповедовать и публично высказываться.

В 2019 году Сергий выступал против законопроекта о домашнем насилии. Также он критиковал представителей Екатеринбургской епархии, которые не возмущались работой художника Покраса Лампаса, вызвавшей недовольство некоторых верующих.

Весной 2020 года из-за коронавирусной инфекции храмы в России должны были проводить богослужения на православную Пасху без прихожан. В некоторые храмы все-таки можно было попасть, хотя официально они были закрыты.