Как из «Супрематического креста» Покраса Лампаса в Екатеринбурге пропал крест. Цепочка событий

Восстановление «Супрематического креста» художника Покраса Лампаса, 5 октября 2019 года Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

18 июля

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В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки появился «Супрематический крест» — работа художника-каллиграфа Покраса Лампаса, сделанная в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Ее площадь составила 6686 квадратных метров. Граффити представляло собой черный крест на красном фоне. В крест была вписана цитата художника Казимира Малевича «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу».

19 июля

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Коммунальные службы Екатеринбурга частично закатали «Супрематический крест» в асфальт — несмотря на то, что организаторы фестиваля «Стенограффия» согласовали арт-объект с властями города. Как только о случившемся сообщили СМИ, работы по укладке асфальта остановили. «Район по ушам получит. Там новый зам по благоустройству, решил заняться такой работой», — заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он пообещал, что граффити восстановят.

20 июля

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Оксана Иванова — директор расположенного в Екатеринбурге Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке — призвала уничтожить работу Покраса Лампаса. «Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно. Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо?», — написала Иванова в фейсбуке.

24 июля

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Организаторы «Стенограффии» заявили, что будут согласовывать работы художников с представителями Русской православной церкви. «Мы столкнулись со следующим: мы [по отношению к работе Лампаса] находимся в парадигме русского авангарда, а люди переживают, что ходят по кресту», — объяснил основатель «Стенограффии» Евгений Фатеев. В Екатеринбургской епархии РПЦ заявили, что отнеслись к арт-объекту «с пониманием», но «рекомендовали бы обсуждать подобные идеи „на берегу“».

25 августа

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На площади Первой Пятилетки, где нарисован «Супрематический крест», прошла акция верующих; в ней приняла участие в том числе директор Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова. Участники акции выстроились в линию, из-за чего надписи на их футболках сложились во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». На площадь приехали организаторы фестиваля «Стенограффия». Один из протестующих стал им угрожать, заявив, что измажет площадь «кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов».

26 августа

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В этот день должны были начаться работы по восстановлению «Супрематического креста», в которых обещал поучаствовать сам Покрас Лампас. Но после акции верующих реставрацию арт-объекта отложили. Организаторы «Стенограффии» провели встречу с чиновниками и православными активистами, на которой предложили незначительно изменить работу Покраса Лампаса, чтобы она потеряла форму креста и перестала вызывать протесты верующих. Сообщалось, это решение самого художника.

29 августа

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Оксану Иванову задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга на площади Первой Пятилетки и сразу доставили в суд. Поддержать православную активистку приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и представитель «Стенограффии». В защиту Ивановой выступил и Покрас Лампас; он заявил, что акция на площади Первой Пятилетки «подходит под категорию арт-перформанса, хеппенинга, высказывания, пикетирования, но явно не митинга». Суд отказался рассматривать дело Ивановой, вернув протокол в полицию на доработку. Православная активистка поблагодарила Покраса Лампаса за поддержку.

16 сентября

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Организаторы «Стенограффии» представили новый вариант «Супрематического креста» — без очертаний креста. Они отметили, что эскиз поддержали «люди из разных сфер гражданского общества».

6 октября

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Покрас Лампас восстановил «Супрематический крест» по новому эскизу. Художник прилетел в Екатеринбург накануне и вместе с волонтерами работал всю ночь. Организаторы «Стенограффии» не выложили фотографии отреставрированного арт-объекта.

Ольга Корелина