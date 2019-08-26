Художник Покрас Лампас отложил поездку в Екатеринбург для восстановления работы «Супрематический крест». Против нее выступали православные активисты

Обновлено. Покрас Лампас заявил, что получает сообщения с угрозами из-за ситуации вокруг «Супрематического креста». По его словам, он отменил поездку в Екатеринбург, чтобы не нагнетать конфликт.

Художник Покрас Лампас отложил запланированную на 26 августа поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы . Об этом РИА Новости заявила координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

«В силу того, что некоторые жители города не поддерживают [восстановительные] работы, мы, как организаторы, решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог», — сказала она.

26 августа Покрас Лампас выйдет на связь онлайн во время пресс-конференции, посвященной восстановлению «Супрематического креста». Он выскажет свою позицию о том, «какие могут быть варианты с работой», заявили организаторы «Стенограффии» Znak.com.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в Екатеринбурге в начале июля в рамках фестиваля «Стенограффия». Коммунальщики частично закатали изображение в асфальт, но чиновники пообещали его восстановить.

Работы по восстановлению стрит-арта должны были пройти 26-27 августа. Покрас Лампас планировал прилететь в Екатеринбург и поучаствовать в них, говорили организаторы «Стенограффии».

25 августа верующие устроили акцию против восстановления «Супрематического креста». Один из ее участников угрожал организаторам «Стенограффии». Из-за этого власти решили 26 августа провести встречу противников стрит-арта и представителей фестиваля. Пока восстановительные работы отложены.