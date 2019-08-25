«Измажу кровищей этих индейцев-сатанистов». В Екатеринбурге прошла акция против восстановления стрит-арта «Супрематический крест»

В Екатеринбурге на площади Первой пятилетки верующие устроили акцию против восстановления работы «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Некоторые участники акции стояли с плакатами в одиночных пикетах. Другие выстроились в линию, из-за чего надписи на их футболках сложились во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». В акции участвовала глава Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова, которая ранее требовала убрать работу Покраса Лампаса.

На площадь приехали организаторы фестиваля «Стенограффия», в рамках которого был создан «Супрематический крест». Один из участников акции стал им угрожать. «Я за то, чтобы здесь все покрасить в один цвет. <…> Или я могу тоже устроить один арт-объект. Я измажу [площадь] кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов. Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму», — сказал мужчина.

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При конфликте на площади Первой пятилетки присутствовал глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко. Он пригласил православных активистов и представителей «Стенограффии» на встречу 26 августа, чтобы еще раз обсудить судьбу «Супрематического креста».

«Супрематический крест» — стрит-арт площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Работа представляет собой крест с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в начале июля. Вскоре коммунальщики частично закатали изображение в асфальт. Власти Екатеринбурга пообещали восстановить стрит-арт. Работы должны начаться 26 августа, в них обещал поучаствовать сам Покрас Лампас.

После ситуации с «Супрематическим крестом» организаторы фестиваля «Стенограффия» решили согласовывать работы с РПЦ. До этого разрешение на них давали только городские власти.