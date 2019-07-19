В Екатеринбурге работу художника Покраса Лампаса закатали в асфальт

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх работы «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса на Уралмаше, сообщает E1.ru.

Рисунок огромного креста с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича появился за несколько дней до этого. Площадь объекта заняла 6686 квадратных метров пространства.

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Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в рамках десятого фестиваля «Стенограффия», прошедшего 5-7 июля. Как отмечает E1.ru, фестиваль всегда согласовывает свои работы, поэтому «коммунальщики портят легальное произведение искусства». Руководитель фестиваля Константин Рахманов сообщил «Интерфаксу», что поврежден небольшой фрагмент арт-объекта, около 15-20 квадратных метров.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сказал Znak.com, что укладку асфальта остановили. «Надо будет восстанавливать этот рисунок. Район по ушам получит», — сказал Высокинский. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал произошедшее «плохой историей». «Будем думать, как восстановить произведение», — сказал глава региона.

Представители фестиваля «Стенограффия» сообщили, что Покрас Лампас лично приедет восстанавливать работу. Художник подтвердил это, сказав, что работу удастся восстановить благодаря фотографиям. Покрас Лампас отметил, что не обижен на Екатеринбург.

Покрас Лампас — современный российский художник-каллиграф, который соединяет в своих работах каллиграфию и граффити. Одной из его последних заметных работ стала роспись площади перед стадионом «РЖД Арена» в Москве в 2018 году.