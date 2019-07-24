Екатеринбургский фестиваль граффити будет согласовывать работы с РПЦ

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пригласил в комиссию по согласованию работ представителя Екатеринбургской епархии.

По словам основателя «Стенограффии» Евгения Фатеева, фестивалю «важно мнение Церкви» и нужны «диалог со всеми и прозрачные процедуры по согласованию работ» — в том числе перед следующим годом, когда фестиваль будет «творчески-радикальным».

Фатеев добавил, что хочет пригласить в комиссию также представителей медиа и университетского сообщества, а заседания транслировать онлайн. Обычно «Стенограффия» согласовывает работы с городскими властями.

Как следует из сообщений о договоренности между фестивалем и епархией, поводом для этого стало обсуждение работы Покраса Лампаса «Супрематический крест», которая появилась на площади в районе Уралмаш в начале июля и была затем по ошибке заасфальтирована.

«Мы столкнулись со следующим: мы [по отношению к работе Лампаса] находимся в парадигме русского авангарда, а люди переживают, что ходят по кресту», — рассказал Znak.com Фатеев. В епархии заявили, что отнеслись к арт-объекту «с пониманием», но «рекомендовали бы обсуждать подобные идеи „на берегу“».