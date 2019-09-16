Организаторы фестиваля «Стенограффия» представили новый вариант граффити художника Покраса Лампаса, которое появится на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

По сравнению с первоначальным вариантом дизайн был незначительно изменен: из граффити убраны очертания креста. В «Стенограффии» отметили, что новый эскиз поддержали «люди из разных сфер гражданского общества».

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в начале июля. Вскоре работники коммунальных служб по ошибке закатали изображение в асфальт.

Накануне работ по восстановлению объекта православные активисты провели акцию против «Супрематического креста»: их не устраивало, что люди на площади будут ходить по кресту ногами. После этого Покрас Лампас и организаторы «Стенограффии» решили изменить арт-объект.