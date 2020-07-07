Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей за фейки о коронавирусе

Суд в Верхней Пышме назначил монаху Сергию, лишенному сана схиигумена, 90 тысяч рублей штрафа за распространение фейков о коронавирусе (часть 9 статьи 13.15 КоАП).

Как пишет 66.ru, монаха Сергия привлекли к административной отвественности за проповедь от 25 апреля, в которой он отрицал существование пандемии и заявил, что проклинает тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Видео проповеди выложили в интернет, но позже удалили.

На судебное заседание монах не пришел. Ранее он объяснял, что в проповеди «обличал не людей, а зло, и призывал всех к покаянию». Сергий также говорил, что не записывал проповедь на видео и не разрешал выкладывать запись в интернет.

В мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб.

Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. В июне сторонники Сергия напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала в монастырь для съемок фильма про схиигумена. Режиссеру-документалисту, бывшему журналисту «Медузы» Сергею Ерженкову сломали кисть.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».