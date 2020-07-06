«Сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир». Митрополит Екатеринбургский написал открытое письмо лишенному сана схиигумену Сергию

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с открытым письмом к схиигумену Сергию, который на прошлой неделе был лишен сана. Послание опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии.

Митрополит обвинил схиигумена в тщеславии и заявил, что его проповеди «полны не только глупостей, но и, что самое страшное, клеветы и лжи». «Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер», — заявил Кирилл.

В письме отмечается, что схиигумен в своих проповедях хвалил Сталина, лгал о том, что в прошлом во время эпидемий храмы не закрывали, и о том, что его самого уговорил стать священником лично патриарх Алексий II, а также необоснованно обвинял самого митрополита в предательстве веры.

«Вам стыдно признаться, что подлинной причиной вашего неудовольствия мною была простая обида зависимого человека, которого отлучили от предмета его зависимости… У вас как у капризного ребенка забрали любимую игрушку — возможность управлять людьми — и вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир», — заявил митрополит.

В конце письма он добавил, что «готов проявить снисхождение» и предоставить схиигумену Сергию место для покаяния.

Схиигумен Сергий — один из самых популярных священников на Урале, известен своими консервативными взглядами. Весной 2020 года он заявил, что «проклинает» тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии коронавируса.

В конце мая Екатеринбургская епархия временно отстранила Сергия от проведения церковных таинств и служб. Схиигумен при поддержке казаков захватил Среднеуральский женский монастырь — основанную им обитель — и отстранил настоятельницу.

27 июня сторонники Сергия напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала в Среднеуральский монастырь для съемок фильма про схиигумена. Режиссеру-документалисту из группы Собчак, бывшему журналисту «Медузы» Сергею Ерженкову сломали кисть.

В своих обращениях к прихожанам схиигумен критиковал церковные и светские власти. 3 июля Сергия лишили сана и предписали оставить Среднеуральский монастырь. Он отказался повиноваться.