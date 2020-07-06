«Аэрофлот» отказался взять на борт вывозного рейса из Китая домашних животных. Пассажирам предложили либо оставить их в аэропорту, либо сдать билеты

Andres Putting / Ekspress Meedia / Scanpix / LETA

Авиакомпания «Аэрофлот» отказала россиянам, купившим билеты на рейс из Шанхая в Москву, в перевозке их домашних животных. Пассажирам предложили оставить питомцев в аэропорту. Об этом рассказали несколько пользователей инстаграма, на их посты первым обратил внимание телеканал «Москва 24».

Речь идет о рейсе Шанхай—Москва 4 июля. Пассажирам из России он подавался как вывозной для граждан РФ, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса. Некоторые рассчитывали этим рейсом вывезти в Россию своих домашних животных. Они либо перевозили их самостоятельно, либо просили это сделать местных волонтеров и агентов (если сами уже уехали из Китая и не могли вернуться). Пассажиры заранее звонили в «Аэрофлот» и спрашивали о возможности перевозки животных. Им говорили, что это чартерный вывозной рейс, что зарегистрировать на него питомца можно только в аэропорту, и что, если с документами все в порядке, проблем с перевозкой не возникнет.

В такую ситуацию попала, в частности, пользовательница инстаграма Елизавета Иванова. По ее словам, ее муж специально вернулся в Китай еще в марте, чтобы вывезти их собаку Амура, но несколько раз их возвращение срывалось. Перед 4 июля супруги неоднократно уточняли в «Аэрофлоте» правила перевозки собаки, их заверили, что зарегистрировать питомца на рейс можно будет в аэропорту. Но в ночь вылета мужу Елизаветы Ивановой и другим пассажирам с животными сказали, что регистрировать питомцев на рейс надо было заранее (хотя при оплате билета сделать это было невозможно). Людям предложили либо оставить животных, либо вернуть свои билеты на самолет.

«Часов в 6 утра представитель компании «Аэрофлот» в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными, что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается. Мы не могли понять, как так, ведь «Аэрофлот» обещал, что все полетят! У многих, как и у моего мужа, заканчивалась виза и не было возможности остаться ни в Шанхае, ни в Китае в общем, ведь билет был приобретен на последние деньги, все свои вещи в моем городе были проданы, квартира сдана…» — написала Елизавета Иванова. По ее словам, пассажирам пришлось срочно пристраивать животных. «Аэрофлот» обещал забрать их следующим рейсом, но потом передумал.

Пользовательница инстаграма Анна Молокова, которая помогала с перевозкой одной из собак, рассказала, что сотрудники «Аэрофлота» прямо в аэропорту стали составлять список пассажиров с животными. Получилось 29 человек, у некоторых было по несколько переносок. Россиян попросили подождать — и неожиданно для них начали регистрировать на рейс жителей Китая. Некоторые, по словам Молоковой, оказались заводчиками и взяли с собой в самолет щенков. В итоге спустя шесть часов после приезда в аэропорт россиянам объявили, что мест для животных нет. «У одной девушки была слепая кошка с собой. Девочка плакала и умоляла пустить ее с кошкой. В итоге очень многим пришлось оставить своих питомцев в аэропорту», — написала Молокова.

Приют United Love Rescue, представители которого собирались перевезти в Россию несколько собак, заявил, что на рейс не попали 90% животных, принадлежащих россиянам. «Стюардессы успокаивали людей в самолете, потому что у них была истерика. Истерика была в аэропорту, это был как будто «Титаник», — рассказала в инстаграме представитель приюта.

По ее словам, такая ситуация произошла, потому что рейс «Аэрофлота» оказался частично коммерческим: граждане Китая выкупили на него две трети мест (по другим данным, треть). «Организаторы рейса не предупредили никого, что для русских это вывозной рейс, а для китайцев это коммерческий рейс. Они успешно забронировали места своим животным и улетели», — сказала представитель приюта.

По словам Анны Молоковой, россияне покупали на этот самолет билеты по 3 тысячи юаней (около 30 тысяч рублей), а китайцы — по 20 тысяч юаней (около 204 тысяч рублей). Позднее Молокова добавила, что животных, которые остались в аэропорту, забрали на передержку волонтеры и знакомые хозяев, и что российское консульство в итоге признало рейс «Аэрофлота» коммерческим.

«Аэрофлот» пока не прокомментировал ситуацию. Глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что комитет попросит «Аэрофлот«эвакуировать всех оставшихся в Шанхае животных, а также направит запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в перевозке домашних питомцев.

Для «Аэрофлота» это уже третий с начала года инцидент с животными, получивший огласку. В январе на рейсе авиакомпании из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки. Хозяин потребовал за них компенсацию, но компания согласилась заплатить только за сломанную переноску. В июне на рейсах «Аэрофлота» получили травмы две собаки; транспортная прокуратура начала проверку.

Ольга Корелина