Две собаки получили травмы в самолетах «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как две собаки получили травмы на рейсах авиакомпании «Аэрофлот».

Одна собака породы сиба-ину пострадала на рейсе Москва — Симферополь, где ее везли в багажном отсеке. Пассажирка пожаловалась в «Аэрофлот» и полицию после посадки, когда ей выдали собаку в окровавленной переноске. Дочь пассажирки Кристина Ильичева рассказала в инстаграме, что у животного травмированы морда и пасть.

В «Аэрофлоте» сообщили, что собаку перевозили аккуратно, а переноска была правильно закреплена в багажном отсеке. Представитель компании Михаил Демин сказал, что «собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете».

Еще одна собака, такса Мила из Брянска, пострадала во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Москву. Владелица животного Ирина Павлова рассказала изданию «Город 32», что получила в аэропорту Шереметьево клетку с выломанной дверцей и собаку с разбитым глазом. Павлова допустила, что при разгрузке переноска упала и собака ударилась глазом.

В «Аэрофлоте» пока не комментировали случай с таксой.

22 января при перелете рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки дорогостоящей породы американский колор-пойнт, принадлежавшие Максиму Чумаченко. «Аэрофлот» обвинил в случившемся грузчиков аэропорта Шереметьево и отказался платить компенсацию за гибель животных. Полиция посчитала, что кошки погибли из-за ветра, и отказалась возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животными.