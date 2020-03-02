Полиция объяснила гибель кошек на рейсе «Аэрофлота» ветром и отказалась заводить дело

Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу отказалось заводить дело из-за гибели кошек в самолете «Аэрофлота», сообщил РБК владелец животных Максим Чумаченко.

По его словам, полиция сообщила, что переноски с кошками повредил ветер. Baza ранее сообщила, что, по утверждению полиции, из-за ветра переноски упали с багажной ленты.

Как пишет РБК, Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и «другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных». Транспортное управление МВД по ЦФО на звонки РБК не ответило.

Максим Чумаченко потребовал завести дело о жестоком обращении с животными после того, как в конце января погибли две его кошки, которых он вез из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота». Кошек перевозили в багажном отделении лайнера, как утверждает Чумаченко, во время транспортировки в Шереметьево животные получили травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. Переноски были сильно повреждены.