Две кошки породы американский колор-пойнт погибли в самолете «Аэрофлота», выполнявшем 22 января рейс Нью-Йорк — Моква. Об этом изданию Baza сообщил владелец животных Максим Чумаченко.

Кошек перевозили в багажном отделении лайнера, животные получили травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. Еще одна кошка Чумаченко летела трансфером, она получила обморожение.

После посадки Чумаченко получил сильно поврежденные кошачьи переноски, у одной «дно ушло в потолок», пишет Baza.

С Чумаченко связались представители «Аэрофлота», он потребовал от компании инициировать дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении работников, которые, по его мнению, виноваты в гибели кошек.

«Аэрофлот» намерен привлечь к ответственности грузчиков аэропорта Шереметьево, сообщили агентству «Москва» в авиакомпании.

«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах», — приводит агентство сообщение пресс-службы «Аэрофлота».