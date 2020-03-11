«Аэрофлот» отказал в компенсации за гибель двух кошек при перелете из Нью-Йорка в Москву. Перевозчик готов заплатить только за сломанную переноску

«Аэрофлот» отказался платить компенсацию за гибель двух кошек при перелете рейсом авиакомпании из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на официальный ответ перевозчика, полученный хозяином животных Максимом Чумаченко. Также об этом пишут «360» и Baza.

«При разгрузке в результате случайного падения с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из ваших кошек», — цитирует ответ «Аэрофлота» канал «360». «Открытые медиа» пишут, что перевозчик не нашел связи между повреждением контейнера и гибелью кошки.

«Аэрофлот» отказался компенсировать Чумаченко расходы на приобретение кошек, передержку, проживание в отеле, экспертизу и моральный вред, отмечают «Открытые медиа». Хозяину предложили заплатить лишь три тысячи рублей за сломанную переноску и вернуть 75 долларов за услугу по перевозке багажа.

Две кошки породы американский колор-пойнт, принадлежавшие Максиму Чумаченко, погибли 22 января. Вскрытие показало, что животные получили кровоизлияния внутренних органов. «Аэрофлот» обвинил в гибели кошек грузчиков аэропорта Шереметьево.

Чумаченко потребовал инициировать уголовное дело о жестоком обращении с животными. Однако Управление МВД на транспорте по ЦФО не увидело для этого оснований. В полиции пришли к выводу, что переноски с котами упали с багажной ленты из-за ветра.

10 марта «Аэрофлот» заявил, что не нашел подтверждения фактам гибели двух кошек при перелете из Нью-Йорка в Москву. Чумаченко заявил о намерении подать на авиакомпанию в суд.