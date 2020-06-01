«Мы одной расы. Человеческой расы» К протестам против полицейского насилия в США присоединились сами полицейские. Массовые акции теперь проходят по всей стране

Протестующие в Вашингтоне бросают в огонь флаг США, 31 мая 2020 года Samuel Corum / AFP / Scanpix / LETA

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер 46-летний афроамерканец Джордж Флойд. Его задержали, поскольку продавец в супермаркете Cup Foods заподозрил, что Флойд расплатился с ним поддельной 20-долларовой купюрой. При задержании присутствовали четверо полицейских, один из них прижал шею лежащего подозреваемого коленом к земле (как полицейские позже указали в рапорте, Флойд якобы был «под воздействием опьяняющих веществ» и оказал сопротивление при задержании). Задержанный говорил, что не может дышать, все это снимали на видео прохожие. В какой-то момент Флойд потерял сознание. Его отправили в больницу, где он вскоре умер.

Четырех полицейских, которые участвовали в задержании, уволили, один из них задержан. Речь идет об офицере Дереке Шовене, стоявшем коленом на шее Флойда. Он был задержан 30 мая, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. В документах, поступивших из офиса прокурора в суд, говорится, что Флойд не хотел садиться в полицейскую машину и начал жаловаться на проблемы с дыханием еще до удушающего приема. Там также сказано, что Шовен держал колено на его шее 8 минут и 46 секунд и отпустил его только после приезда скорой. Вскрытие показало, что к смерти Флойда могло привести сочетание факторов: имеющиеся у него болезни сердца, удушающий прием и возможное наличие интоксикантов в его организме.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты в Миннеаполисе. Первая демонстрация прошла 26 мая. В ней участвовали несколько тысяч человек, они держали плакаты «Я не могу дышать» и «Жизни черных имеют значение». Протестующие подошли к третьему полицейскому участку Миннеаполиса (там работали офицеры, задержавшие Флойда), разбили окна и двери, исписали краской полицейские машины. Они также бросали камни в полицейских, которые присутствовали на акции. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В следующие дни акции протеста продолжались, демонстранты стали громить и грабить магазины, подожгли третий полицейский участок Миннеаполиса. 28 мая в город ввели Национальную гвардию США.

Протесты затем начались по всей территории США. 27 мая на улицы вышли жители Мемфиса и Лос-Анджелеса, в следующие дни их примеру последовали жители Денвера, Коламбуса, Атланты, Нью-Йорка, Далласа и других городов. Некоторые демонстрации заканчивались столкновениями с полицией, грабежами магазинов, поджогами машин. В Вашингтоне 29 мая протестующие подошли к Белому дому. Секретная служба США, которая охраняет первых лиц страны, ненадолго отправила Дональда Трампа и его семью в подземный бункер. К 31 мая в более чем 40 городах США был введен комендантский час (во многих его нарушали), в 25 штатах задействованы бойцы Национальной гвардии.

Полиция выражала солидарность с демонстрантами. В городке Флинт (штат Мичиган) шериф присоединился к участникам мирной демонстрации. В Кэмдене (штат Нью-Джерси) полицейские помогли протестующим нести плакат «Выражая солидарность». В Канзас-Сити (штат Миссури) двое полицейских — белый и афроамериканец — вышли с плакатом «Остановите полицейское насилие». Сотрудника полиции города Фарго (штат Северная Дакота) заметили с плакатом «Мы одной расы. Человеческой расы». Сразу в нескольких городах полицейские в знак поддержки протестующих. При этом, как пишет Forbes, в некоторых городах после этих жестов солидарности все равно происходили стычки демонстрантов с полицией.

Больше четырех тысяч человек задержаны, пятеро убиты. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе (931 человек) и в Нью-Йорке (790 человек). Среди прочих в полицию за участие в «незаконном собрании» была доставлена Кьяра де Блазио, 25-летняя дочь нью-йоркского мэра. Позднее ее отпустили. Ее отец Билл де Блазио обвинил в беспорядках в городе людей, связанных с анархистским движением. Президент США Дональд Трамп заявил, что «анархисты во главе с » причастны и к беспорядкам в Миннеаполисе. Он пообещал признать «Антифа» террористической организацией.

В Миннеаполисе бензовоз въехал в толпу протестующих. Они успели разбежаться. Инцидент произошел на мосту, где на тот момент находились около пяти тысяч человек. Демонстранты успели разбежаться, по официальным данным, никто из них не пострадал. Водитель получил незначительные травмы, его задержали. Мотив его поступка пока неизвестен, но власти предполагают, что он действовал умышленно. Водителя зовут Богдан Вечирко. Русскоязычный сайт для иммигрантов Vinograd.us пишет, что он родом с Украины. Издание «Страна.ua» сообщает, что на фейсбуке нашли страницу человека, похожего на Вечирко. Судя по фото, возможно, он служил в украинской армии.

Reuters

Акции против полицейского насилия и расизма начались и в других странах. 31 мая они прошли, в частности, в Великобритании, Германии и Новой Зеландии, также акции планируются в Австралии. В самих Соединенных Штатах протест поддержали многие знаменитости, включая телеведущую Опру Уинфри, певиц Дженнифер Лопес, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, актеров Тимоти Шаламе и Сета Рогена. Одни высказывались в соцсетях против расизма и полицейского насилия, другие пожертвовали деньги фонду поддержки задержанных на акциях, третьи вышли на акции сами.

Ольга Корелина