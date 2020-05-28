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В Миннеаполисе начались погромы после гибели афроамериканца. В городе разграбили магазины и разгромили полицейский участок
2 минуты
14:57, 28 мая 2020
В Миннеаполисе акции протеста, начавшиеся после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией,
переросли в погромы
. В городе разгромили полицейский участок, где служили задержавшие Флойда. Протестующие и присоединившиеся к ним грабили магазины, поджигали и били машины. Из соображений безопасности было остановлено движение по одной из линий метро. Глава полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться. Мэрия города
обратилась
к губернатору с просьбой задействовать Национальную гвардию.
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