Трампа укрыли в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере, когда возле Белого дома начались протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили источники The New York Times и CNN.

Трамп спускался в бункер вечером 29 мая и пробыл там около часа. Вместе с ним там были его жена Меланья и младший сын Бэррон. Решение отправить президента и его семью в убежище приняла .

В США с 25 мая проходят массовые протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими, один из которых не меньше пяти минут прижимал его шею ногой к земле. Флойд жаловался, что не может дышать, а вскоре после задержания умер.

Протесты начались в Миннеаполисе, позднее переросли в погромы и перекинулись на другие города. В ряде из них был объявлен комендантский час и введены войска Нацгвардии. 29 мая протесты и столкновения с полицией начались в Вашингтоне возле Белого дома.