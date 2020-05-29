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В Миннеаполисе продолжаются беспорядки. Вот как выглядит город после них

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В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются беспорядки, начавшиеся после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Участники акций протеста поджигают дома и автомобили, грабят магазины. Вот как выглядели некоторые районы города утром 28 мая.
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