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В Миннеаполисе продолжаются беспорядки. Вот как выглядит город после них
1 минута
10:41, 29 мая 2020
В Миннеаполисе, штат Миннесота,
продолжаются беспорядки
, начавшиеся после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Участники акций протеста поджигают дома и автомобили, грабят магазины. Вот как выглядели некоторые районы города утром 28 мая.
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