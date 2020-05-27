В Миннеаполисе протестующие устроили столкновения с полицией из-за смерти афроамериканца при задержании

В городе Миннеаполис, штат Миннесота, прошла акция протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает местное издание Star Tribune.

Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Судя по видео, один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге Флойд потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Причина его смерти пока не названа.

В полиции заявили, что к Флойду применили силу, потому что он сопротивлялся (оружия у него не нашли). При этом там отметили, что удушающий прием, который использовал один из сотрудников полиции, официально не разрешен к применению. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили. Началось расследование смерти Флойда, в нем участвует ФБР.

26 мая в Миннеаполисе прошла акция протеста из-за смерти Флойда. В ней участвовали тысячи человек. Некоторые протестующие разбили двери полицейского участка, где работали уволенные офицеры, разрисовали краской полицейские машины, бросали камни и бутылки с водой в полицейских, которые присутствовали на акции. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Был ли кто-то задержан на акции, не уточняется.

По статистике, из 100 тысяч темнокожих жителей США 96 погибают от рук полицейских — это вдвое больше, чем аналогичный показатель для белых жителей страны.

В США регулярно проходят акции из-за убийств безоружных афроамериканцев полицейскими при исполнении. В стране действует движение «Black Lives Matter», выступающее против полицейского насилия в отношении темнокожих.