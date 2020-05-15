Владимир Путин присваивает Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России, 18 марта 2020 года Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press

За последние 500 дней президент России Владимир Путин вручил 2755 государственных наград. «Открытые медиа» сосчитали их, изучив президентские указы, опубликованные на сайте pravo.gov.ru. Больше всего званий, орденов и медалей получили бизнесмены (1019), чиновники и сотрудники подведомственных организаций (454), деятели культуры (216), сотрудники общественных организаций (198) и представители сферы образования (180).

За героизм, подвиги и мужество было вручено около 5% наград. Звания «Герой России», ордена Мужества, медали «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» и другие подобные награды получили 144 человека, в том числе 39 — посмертно. Среди награжденных были члены экипажа атомной подводной станции «Лошарик», сгоревшей в Баренцевом море; медики, лечившие пострадавших при взрыве ракеты с «ядерной батарейкой» в Архангельской области; пристав, задержавший преступника в здании новокузнецкого суда.

Руководители из разных сфер лидируют по числу орденов и медалей. Они получили около 60% наград — часто не за конкретные достижения, а за абстрактные трудовые заслуги. Эта тенденция заметна на примере «Роснефти»: за 500 дней Путин вручил ее сотрудникам 62 награды, из них 51 досталась топ-менеджерам. Обратная ситуация сложилась в компаниях Аркадия Ротенберга. Президент вручил сотрудникам структур Ротенберга 84 награды, из которых руководители получили только 32. Разница объясняется тем, что компании сами представляют кандидатов на награждение, пояснили эксперты.

В список награжденных за последние 500 дней попал богатейший россиянин Владимир Потанин. Глава «Норникеля» получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу». Награды получили и сыновья участников списка Forbes: Борис Ковальчук (орден Александра Невского), Андрей Зубицкий (орден Почета) и Феликс Евтушенков (орден Дружбы).

Лидером по числу наград в спортивной сфере стал петербургский «Клуб дзюдо Турбостроитель», в котором тренировался Владимир Путин вместе с Аркадием Ротенбергом. Сотрудники и попечители клуба, в том числе иностранные граждане, награждены 10 орденами и медалями. Для сравнения, команда «Камаз-Мастер», победившая в ралли-марафоне «Дакар-2018», в 2019 году получила за это семь орденов и медалей.

Пересказала Ольга Корелина