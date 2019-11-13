Путин наградил Потанина орденом «За заслуги перед Отечеством». Борис Ротенберг получил Орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В общей сложности ордена, медали и почетные звания получил 161 человек.

Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу» был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Бизнесмен Борис Ротенберг получил Орден Александра Невского .

В рамках указа было присвоено одно звание Героя России — его получил космонавт Сергей Прокопьев.