В ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший участник из России
Глава «Норникеля» Владимир Потанин стал богатейшим россиянином в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. Потанин занял 41 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 19,7 миллиарда долларов. Об этом сообщила российская версия Forbes.
В тройку богатейших россиян из рейтинга миллиардеров Forbes также вошли владелец НЛМК Владимир Лисин (45 место в рейтинге, состояние 18 миллиардов долларов) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон (48 место в рейтинге, состояние 17 миллиардов долларов).
В 2019 году Михельсон был самым богатым россиянином в списке миллиардеров Forbes. Он занимал 32 место в рейтинге, его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов.
Лидером нового рейтинга миллиардеров Forbes остался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 113 миллиардов долларов. Второе место, как и в прошлом году, занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 миллиардов. На третью строчку поднялся глава концерна LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых оценивается в 76 миллиардов долларов. Инвестор Уоррен Баффет, в прошлом году занимавший третье место, опустился на строчку ниже с состоянием в 67,5 миллиарда долларов.
Своим благосостоянием Потанин обязан росту котировок «Норникеля». Если год назад акции металлургического гиганта торговались на уровне 14 288 рублей за штуку, то 18 марта 2020 года (на этот день фиксировались котировки и курсы валют для рейтинга) они стоили уже 15 500 рублей за бумагу.