В ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший участник из России

Глава «Норникеля» Владимир Потанин стал богатейшим россиянином в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. Потанин занял 41 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 19,7 миллиарда долларов. Об этом сообщила российская версия Forbes.

В тройку богатейших россиян из рейтинга миллиардеров Forbes также вошли владелец НЛМК Владимир Лисин (45 место в рейтинге, состояние 18 миллиардов долларов) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон (48 место в рейтинге, состояние 17 миллиардов долларов).

В 2019 году Михельсон был самым богатым россиянином в списке миллиардеров Forbes. Он занимал 32 место в рейтинге, его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов.

Лидером нового рейтинга миллиардеров Forbes остался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 113 миллиардов долларов. Второе место, как и в прошлом году, занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 миллиардов. На третью строчку поднялся глава концерна LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых оценивается в 76 миллиардов долларов. Инвестор Уоррен Баффет, в прошлом году занимавший третье место, опустился на строчку ниже с состоянием в 67,5 миллиарда долларов.