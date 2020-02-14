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Путин наградил архангельских врачей, лечивших пострадавших от взрыва ракеты с «ядерной батарейкой». Медиков не предупреждали о радиации

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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Президент России Владимир Путин наградил сотрудников областной больницы Архангельска, где лечили пострадавших от взрыва ракеты летом 2019 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Две медсестры, врач и заведующий отделением Архангельской областной больницы получили орден Мужества, еще трое медсестер, трое врачей и заместитель главного врача — медаль «За спасение погибавших».

За какие заслуги награждены медики, в указе не уточняется.

Врачи Архангельской областной больницы летом 2019 год заявили, что их не предупреждали о том, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией.

У одного из врачей областной больницы нашли в организме радиоактивный нуклид цезий-137. В правительстве Архангельской области на это ответили, что цезий-137 попал в организм врача с пищей, а не от контакта с пострадавшими при взрыве ракеты.

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