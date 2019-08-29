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Надо ли было предупредить архангельских врачей о радиации, когда они лечили пострадавших при взрыве секретной ракеты? Ответ Минздрава

Источник: Meduza
Министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что после взрыва ракеты 8 августа под Северодвинском всех врачей, которые лечили пострадавших, обследовали на предмет поражения радиацией. «Все здоровы», — приводит <a href="https://www.interfax.ru/" target="_blank">«Интерфакс»</a> слова министра. На вопрос агентства «о своем отношении к тому, что врачей не предупредили о лечении людей, получивших дозу радиации», Скворцова ответила, что так как официальное заключение уже есть, «никаких волнений не должно быть». Рассказ одного из врачей о том, что происходило в тот день, читайте <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/21/nam-skazali-oni-ne-opasny-dlya-vas-rabotayte" target="_blank">тут</a>. О том, что врачей больницы, куда доставили пострадавших при взрыве, не предупредили о радиоактивном заражении, <a href="https://www.inopressa.ru/article/29aug2019/spiegel/radioactivity.html" target="_blank">написал и Der Spiegel</a>. При этом, по словам одного из врачей, с которым поговорило немецкое издание, двое пострадавших умерли не от травм, полученных при взрыве, а от острой лучевой болезни.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что после взрыва ракеты 8 августа под Северодвинском всех врачей, которые лечили пострадавших, обследовали на предмет поражения радиацией. «Все здоровы», — приводит «Интерфакс» слова министра. На вопрос агентства «о своем отношении к тому, что врачей не предупредили о лечении людей, получивших дозу радиации», Скворцова ответила, что так как официальное заключение уже есть, «никаких волнений не должно быть». Рассказ одного из врачей о том, что происходило в тот день, читайте тут. О том, что врачей больницы, куда доставили пострадавших при взрыве, не предупредили о радиоактивном заражении, написал и Der Spiegel. При этом, по словам одного из врачей, с которым поговорило немецкое издание, двое пострадавших умерли не от травм, полученных при взрыве, а от острой лучевой болезни.

Фото в анонсе: Артем Геодакян / TASS / Sipa / Vida Press