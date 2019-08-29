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Надо ли было предупредить архангельских врачей о радиации, когда они лечили пострадавших при взрыве секретной ракеты? Ответ Минздрава
14:15, 29 августа 2019
Источник: Meduza
Министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что после взрыва ракеты 8 августа под Северодвинском всех врачей, которые лечили пострадавших, обследовали на предмет поражения радиацией. «Все здоровы», — приводит
«Интерфакс»
слова министра. На вопрос агентства «о своем отношении к тому, что врачей не предупредили о лечении людей, получивших дозу радиации», Скворцова ответила, что так как официальное заключение уже есть, «никаких волнений не должно быть». Рассказ одного из врачей о том, что происходило в тот день, читайте
тут
. О том, что врачей больницы, куда доставили пострадавших при взрыве, не предупредили о радиоактивном заражении,
написал и Der Spiegel
. При этом, по словам одного из врачей, с которым поговорило немецкое издание, двое пострадавших умерли не от травм, полученных при взрыве, а от острой лучевой болезни.
Фото в анонсе: Артем Геодакян / TASS / Sipa / Vida Press
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