Власти объявили, что цезий-137 попал в организм архангельского врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты

Правительство Архангельской области отчиталось об итогах обследования местных врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты с радиоактивным источником питания. У 110 обследованных «превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено».

При этом власти впервые официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечной ткани действительно нашли радиоактивный цезий-137. Но специалисты Федерального медико-биологического агенства решили, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а «через продукты, которые он [врач] принимал в пищу». По словам ФМБА, цезий-137 может «накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях».

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больнице рассказал «Медузе», что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд. «Ты просто наелся там фукусимских крабов!» — передал источник «Медузы» слова экспертов ФМБА.