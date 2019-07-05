Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Источник: Президент России
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Четырем из 14 офицеров-подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, присвоены звания Героя России, говорится в указе президента РФ на сайте Кремля.
Звания посмертно присвоены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга»:
- капитану первого ранга Андрею Воскресенскому
- капитану первого ранга Денису Опарину
- капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву
- капитану первого ранга Константину Сомову
Остальные десять погибших моряков награждены орденами Мужества. Это:
- капитан первого ранга Владимир Абанкин
- капитан второго ранга Александр Авдонин
- подполковник медицинской службы Александр Васильев
- капитан первого ранга Сергей Данильченко
- капитан первого ранга Денис Долонский
- капитан-лейтенант Михаил Дубков
- капитан первого ранга Константин Иванов
- капитан третьего ранга Виктор Кузьмин
- капитан третьего ранга Владимир Сухиничев
- капитан первого ранга Николай Филин
По данным Минобороны, 14 моряков погибли в результате пожара в аккумуляторном отсеке научно-исследовательского глубоководного аппарата, выполнявшего батиметрические измерения в Баренцевом море. Тип судна ведомством не разглашается. По некоторым данным, авария произошла на сверхсекретной атомной глубоководной станции «Калитка» (АС-12, неофициальное название «Лошарик»).