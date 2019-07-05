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Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Источник: Президент России
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Четырем из 14 офицеров-подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, присвоены звания Героя России, говорится в указе президента РФ на сайте Кремля.

Звания посмертно присвоены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга»:

  • капитану первого ранга Андрею Воскресенскому
  • капитану первого ранга Денису Опарину
  • капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву
  • капитану первого ранга Константину Сомову

Остальные десять погибших моряков награждены орденами Мужества. Это:

  • капитан первого ранга Владимир Абанкин 
  • капитан второго ранга Александр Авдонин
  • подполковник медицинской службы Александр Васильев
  • капитан первого ранга Сергей Данильченко
  • капитан первого ранга Денис Долонский
  • капитан-лейтенант Михаил Дубков
  • капитан первого ранга Константин Иванов
  • капитан третьего ранга Виктор Кузьмин
  • капитан третьего ранга Владимир Сухиничев
  • капитан первого ранга Николай Филин

По данным Минобороны, 14 моряков погибли в результате пожара в аккумуляторном отсеке научно-исследовательского глубоководного аппарата, выполнявшего батиметрические измерения в Баренцевом море. Тип судна ведомством не разглашается. По некоторым данным, авария произошла на сверхсекретной атомной глубоководной станции «Калитка» (АС-12, неофициальное название «Лошарик»).

Гибель подводников в Баренцевом море