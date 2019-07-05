Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Четырем из 14 офицеров-подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, присвоены звания Героя России, говорится в указе президента РФ на сайте Кремля.

Звания посмертно присвоены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга»:

капитану первого ранга Андрею Воскресенскому

капитану первого ранга Денису Опарину

капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву

капитану первого ранга Константину Сомову

Остальные десять погибших моряков награждены орденами Мужества. Это:

капитан первого ранга Владимир Абанкин

капитан второго ранга Александр Авдонин

подполковник медицинской службы Александр Васильев

капитан первого ранга Сергей Данильченко

капитан первого ранга Денис Долонский

капитан-лейтенант Михаил Дубков

капитан первого ранга Константин Иванов

капитан третьего ранга Виктор Кузьмин

капитан третьего ранга Владимир Сухиничев

капитан первого ранга Николай Филин

По данным Минобороны, 14 моряков погибли в результате пожара в аккумуляторном отсеке научно-исследовательского глубоководного аппарата, выполнявшего батиметрические измерения в Баренцевом море. Тип судна ведомством не разглашается. По некоторым данным, авария произошла на сверхсекретной атомной глубоководной станции «Калитка» (АС-12, неофициальное название «Лошарик»).