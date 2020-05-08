Дети друзей Путина имеют ордена, Шойгу больше всех любит учреждать медали, а в топ-50 орденоносцев всего три женщины «Открытые медиа» рассказали о системе государственных наград в России

Президент России Владимир Путин награждает спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, 23 мая 2019 года Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / Vida Press

«Открытые медиа» составили «рейтинг орденоносцев Путина» — заслуженных россиян, которые получили не менее половины своих наград по указам Владимира Путина и Дмитрия Медведева, когда он был президентом.

Участников рейтинга ранжировали по числу наград; при равном их количестве приоритет отдавали наградам, стоящим выше в государственной наградной системе. Из профессиональных военных и сотрудников спецслужб в рейтинг попали только руководители силовых ведомств, так как военные награды зачастую присуждаются секретными указами.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

Евгений Велихов , почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», физик

, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», физик Николай Патрушев , секретарь Совета безопасности России

, секретарь Совета безопасности России Артур Чилингаров , член Совета Федерации, полярник

, член Совета Федерации, полярник Александр Бортников , директор ФСБ России

, директор ФСБ России Сергей Иванов , специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России

, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Олег Сыромолотов , заместитель министра иностранных дел России, деятель российских спецслужб

, заместитель министра иностранных дел России, деятель российских спецслужб Владимир Ресин , депутат Госдумы, бывший первый заместитель мэра Москвы

, депутат Госдумы, бывший первый заместитель мэра Москвы Валерий Герасимов , первый заместитель министра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России

, первый заместитель министра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Устинов , полпред президента России в Южном федеральном округе, бывший генеральный прокурор России

, полпред президента России в Южном федеральном округе, бывший генеральный прокурор России Валентина Матвиенко , председатель Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга

Всего в рейтинг вошли 50 человек, у каждого из которых минимум шесть высших званий и/или орденов. Средний возраст участников рейтинга — 75 лет. 23 из них — политики или люди, оказывающие влияние на политическую обстановку в России (например, патриарх Кирилл). Девять человек представляют сферу искусства, пятеро — науку и образование, пятеро — силовики, трое — бизнесмены, трое — спортивные функционеры. В рейтинге три женщины: кроме Валентины Матвиенко, это президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина.

Вот что еще узнали «Открытые медиа» о государственных наградах в России.

Награды имеют многие люди из окружения Владимира Путина. Например, у главы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова и ректора МГУ Виктора Садовничего, с которыми работают предполагаемые дочери президента России Катерина Тихонова и Мария Воронцова, шесть и семь наград соответственно. Также две награды имеет друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Награждают не только приближенных к президенту России, но и их родственников. Ордена имеют жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бизнесмена Геннадия Тимченко, сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина и предпринимателя Бориса Ротенберга, сестра министра обороны Сергея Шойгу, брат и сыновья главы Совета безопасности России Николая Патрушева.

Награды часто вручаются не за конкретные заслуги, а в качестве подарка к юбилею. Певец Лев Лещенко стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получая награды в 60, 65, 70 и 75 лет. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский свои три степени ордена «За заслуги перед Отечеством» тоже получил в юбилейные годы — на 60-, 65- и 70-летие. К юбилеям награждали в Валентину Матвиенко.

Самая дорогая награда — орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 2017 году Управление делами президента России заказало версию ордена за 993 950 рублей. Орден имеет знак (из золота и серебра), звезду (серебро), орденскую цепь (серебро с позолотой) и орденскую ленту (шелк). Стоимость других государственных наград гораздо ниже. Например, престижный в среде силовиков орден Мужества стоит чуть более четырех тысяч рублей.

Награды дают не только почет, но и льготы. Герои России и Герои Труда России имеют право на бесплатное лечение в государственных медучреждениях и бесплатные лекарства, получают бесплатный участок земли и доплату в размере 415% социальной пенсии, освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, Героям Труда России (это звание имеет, в частности, миллиардер Аркадий Ротенберг за строительство Крымского моста) должны устанавливать бронзовый бюст на родине.

По числу учрежденных ведомственных наград среди всех советских и российских руководителей лидирует министр обороны Сергей Шойгу. Он ввел 25 новых медалей и знаков отличия на посту главы МЧС и 53 на посту главы Минобороны. Это награды на все случи жизни: «За пропаганду спасательного дела», «50 лет журналу „Гражданская защита“», «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность». Получают их не только военные или спасатели: медали «Участнику военной операции в Сирии» вручили артистам Большого Московского цирка и депутатам Госдумы Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой.

Рекордное число ведомственных наград — 15 — Шойгу учредил на посту министра обороны в 2014 году. Для сравнения, в победном 1945 году в СССР появились всего 10 новых государственных медалей. Все они были боевыми. Шойгу же в 2014-м, кроме награды «За возвращение Крыма», учредил, например, медаль «Художник Греков» — «за заслуги в создании высокохудожественных произведений изобразительного искусства на военно-патриотическую тематику».

Пересказала Ольга Корелина