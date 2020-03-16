Аркадию Ротенбергу присвоено звание Героя труда. За строительство Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал Героем труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Звание присвоено Ротенбергу «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Вместе с Ротенбергом звание Героя труда получил монтажник Николай Зайков, работающий в одном из филиалов компании «Мостотрест».

«Стройгазмонтаж», который в тот момент принадлежал Аркадию Ротенбергу, был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Субподрячиком строительства моста была компания «Мостотрест», также связанная с Ротенбергом. Общая стоимость строительства составила 228 миллиардов рублей.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года. В ноябре 2019 года Ротенберг продал «Стройгазмонтаж».