Аркадию Ротенбергу присвоено звание Героя труда. За строительство Крымского моста
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Аркадий Ротенберг стал Героем труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Звание присвоено Ротенбергу «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».
Вместе с Ротенбергом звание Героя труда получил монтажник Николай Зайков, работающий в одном из филиалов компании «Мостотрест».
«Стройгазмонтаж», который в тот момент принадлежал Аркадию Ротенбергу, был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Субподрячиком строительства моста была компания «Мостотрест», также связанная с Ротенбергом. Общая стоимость строительства составила 228 миллиардов рублей.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года. В ноябре 2019 года Ротенберг продал «Стройгазмонтаж».