Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» за 75 миллиардов рублей. Эта компания строила Керченский мост

Бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже компании «Стройгазмонтаж».

Представитель Ротенберга официально не назвал сумму сделки и не уточнил покупателя. По данным РБК, бизнесмен мог получить 75 миллиардов рублей, а покупателем стала одна из «дочек» «Газпрома».

Ротенберг основал «Стройгазмонтаж» в 2008 году, объединив пять выкупленных дочерних компаний «Газпрома», занимавшихся строительством. С 2014 года он стал владельцем 100% компании. За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 триллиона рублей, а сумма выплаченных дивидендов — 77 миллиардов рублей.

«Стройгазмонтаж» строил Керченский мост, связывающий Крым с Краснодарским краем. Общая стоимость строительства составила 228 миллиардов рублей.