Компания Ротенберга, строившая Крымский мост, заявила о нулевой прибыли проекта

Строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом рассказал российскому Forbes глава «Мостотреста» Владимир Власов.

Прибыль, по словам Власова, не получит и компания «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени также принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста. «Будет хорошо, если <…> „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе», — подчеркнул он.

По мнению старшего аналитика «Атона» Михаила Ганелина, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. В этих условиях, считает он, «нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки».

«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей. «Мостотрест» был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей на возведение опор и пролетов.

Аркадий Ротенберг ранее говорил, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» вскоре после получения генподряда на строительство моста Ротенберг заявлял, что рассматривает этот проект «как вклад в развитие страны», а «не с целью зарабатывания денег».

В ноябре «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из «дочек» «Газпрома» за 75 миллиардов рублей.