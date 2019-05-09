Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали по подозрению в приеме наркотиков. Кроме нее, задержаны шестеро ее знакомых

Задержанная после акции «Милиционер вступает в игру» Вероника Никульшина возле здания суда в Москве, 31 июля 2018 года Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

На задержанную в Москве участницу панк-группы Pussy Riot составили протокол за пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Дмитрий Джулай, который встретился с активисткой. Когда суд рассмотрит дело, пока неизвестно. Также неясно, составлены ли протоколы на друзей Никульшиной, задержанных вместе с ней.

Вероника Никульшина и четверо ее друзей были задержаны в Москве 8 мая. Силовики пришли в квартиру друга активистки. Участник Pussy Riot Петр Верзилов заявил «Медиазоне», что полицейские объяснили свой визит необходимостью провести опрос, так как «группа молодежи повредила некое государственное имущество». В итоге Никульшину и ее друзей увезли в ОВД «Тверской». Их оставили в полиции на ночь, не объяснив причину задержания.

К Никульшиной до следующего дня не пускали адвоката Дмитрия Джулая. Он рассказал «Медиазоне», что позвонил в Управление собственной безопасности ГУВД Москвы, чтобы пожаловаться на недопуск в ОВД. Когда адвокат подтвердил, что звонит из-за задержания участницы Pussy Riot, полицейский, который с ним общался, сказал: «И вам не стыдно таких людей защищать?»

9 мая, получив допуск в ОВД, Джулай рассказал «Медиазоне», что полицейские объяснили свой приход в квартиру, где находилась Никульшина, жалобой соседки на шум. Силовики решили задержать активистку и ее друзей, решив, что те принимали наркотики. В протоколе в отношении Никульшиной говорится, что она «имела признаки наркотического опьянения, неустойчивость позы, нарушение речи». Активистка не согласилась с подозрениями и указала, что отказалась от освидетельствования по религиозным убеждениям.

9 мая в Москве была задержана подруга активистки Александра Альбова и ее молодой человек, об сообщил Верзилов. Их доставили в ОВД «Южнопортовый». Причины задержания молодым людям также не объяснили, пишет «Медиазона». Кроме того, по словам Верзилова, слежку за собой заметил фотограф Александр Софеев, который дружит с участниками Pussy Riot.

В предыдущий раз Вероника Никульшина была задержана в апреле. Вместе с ней задержали руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Они втроем собирались ехать на церемонию вручения премии «Золотая маска»: спектакль «Театра на Вынос» Poe.Tri, в котором Никульшина играла одну из ролей, был номинирован на «Золотую маску» в категории «Экспериментальный театр».

Тогда Никульшину и ее спутников без протоколов отпустили из полиции через несколько часов; причину задержания им так и не назвали. Молодых людей освободили после того, как за них вступился режиссер Кирилл Сереберенников на церемонии вручения «Золотой маски». «Сейчас пишут, что наших коллег, товарищей, молодых совсем ребят, которые, кстати, номинанты премии, задержала полиция. Мария Евсеевна [Ревякина, директор „Золотой маски“], может, их можно как-то вытащить попробовать, не бросить их в участке?» — сказал Серебренников.

Позже телеканал «Культура» вырезал из трансляции церемонии вручения «Золотой маски» фрагмент речи режиссера со словами о задержанных.

Ольга Корелина