Телеканал «Культура» вырезал фрагмент речи Серебренникова на «Золотой маске». Он говорил о задержании номинантов

Телеканал «Культура» вырезал из трансляции церемонии вручения премии «Золотая маска» фрагмент речи режиссера Кирилла Серебренникова, сообщают телеканал «Дождь» и «Лента.ру».

Из трансляции убрали фрагмент, где Серебренников говорит о том, что «наших коллег, товарищей, молодых ребят, которые, кстати, номинанты премии, задержала полиция». Режиссер попросил директора «Золотой маски» Марию Ревякину «вытащить» задержанных из полиции.

«Дождь» указывает, что монтаж видно в архиве эфира «Культуры». Сейчас страница с трансляцией удалена с сайта «Культуры».

Перед церемонией вручения «Золотой маски» 16 апреля полицейские задержали руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова, а также участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Вечером того же дня их отпустили.

В 2012 году телеканал «Культура» вырезал из трансляции церемонии вручения «Золотой маски» речь Кирилла Серебренникова, посвященную «всем людям, которые борются в России за справедливость; которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают».

Вероника Никульшина - участница акции Pussy Riot « », проведенной в «Лужниках» во время финала чемпионата мира по футболу.