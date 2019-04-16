Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за балет «Нуреев»

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в балете».

Хореограф «Нуреева» Юрий Посохов удостоен награды в номинации «Лучшая работа балетмейстера/хореографа», артист Вячеслав Лопатин — в номинации «Лучшая мужская роль в балете»

Сереберенников вышел на сцену Большого театра получать награду вместе с Посоховым и артистами балета. «У нас была отличная команда. И нам помогал сам [Рудольф Нуреев], который сам любил хайп. У нас была весёлая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается», — цитирует Серебренникова «Интерфакс».

Режиссер был выдвинут на соискание «Золотой маски» в трех номинациях: за сценографию балета «Нуреев» в Большом театре, а также как режиссер и сценограф спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».

8 апреля Мосгорсуд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова по . Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Режиссер находился под домашним арестом с августа 2017 года.