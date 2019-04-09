Перейти к материалам
новости

Правда ли, что дело «Седьмой студии» обсуждали в Кремле накануне освобождения Серебренникова? Отвечает Дмитрий Песков

Meduza
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, правда ли Владимира Путина просили об <a href="https://meduza.io/video/2019/04/08/spasibo-vsem-kto-podderzhivaet-i-kto-boleet-za-nas-sud-otpustil-kirilla-serebrennikova-iz-pod-domashnego-aresta" target="_blank">освобождении</a> Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста накануне соответствующего решения суда. О том, что за режиссера просил его коллега Евгений Миронов, <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2419314981432508&amp;id=100000620902862" target="_blank">написал</a> в своем фейсбуке специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Песков в беседе с журналистами посоветовал им меньше подслушивать чужие разговоры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, правда ли Владимира Путина просили об освобождении Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста накануне соответствующего решения суда. О том, что за режиссера просил его коллега Евгений Миронов, написал в своем фейсбуке специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Песков в беседе с журналистами посоветовал им меньше подслушивать чужие разговоры.

Фото в анонсе: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA