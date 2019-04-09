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Правда ли, что дело «Седьмой студии» обсуждали в Кремле накануне освобождения Серебренникова? Отвечает Дмитрий Песков
Meduza
11:24, 9 апреля 2019
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, правда ли Владимира Путина просили об
освобождении
Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста накануне соответствующего решения суда. О том, что за режиссера просил его коллега Евгений Миронов,
написал
в своем фейсбуке специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Песков в беседе с журналистами посоветовал им меньше подслушивать чужие разговоры.
Фото в анонсе: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA
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