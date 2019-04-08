Мосгорсуд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».

Режиссера Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Открытые медиа

Такое же решение принято в отношении других фигурантов — Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда, который 2 апреля продлил домашний арест фигурантов дела до июля 2019 года.

Серебренников находился под домашним арестом с конца августа 2017 года.

Обновлено. На выходе из Мосгорсуда Серебренников заявил, что намерен уже в ближайшее время вернуться к работе в «Гоголь-центре». «Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции… Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде», — сказал режиссер.