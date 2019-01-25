Это пересказ слов бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой из онлайна «Медиазоны». Масляева на следствии признала вину и дала показания против других подсудимых. Прямые цитаты Масляевой даны в кавычках, а фактчек и возражения стороны защиты — в сносках.

В 2010 году в Брянске меня уже осудили за на полтора года условно: я не сдала 30 тысяч рублей в банк, а директор театра сделал меня стрелочницей. Работать в «Седьмой студии» я начала по знакомству с Итиным (о судимости рассказала только ему). «В частной беседе с и говорилось, что будут нужны наличные деньги в больших количествах». Все поручения давал Малобродский, но платежки рассылались ему, и Итину. Меня позвали в «Седьмую студию», чтобы создать видимость бухгалтерии. «Отчеты, которые сдавались [в Минкульт], были фиктивные, они подгонялись под суммы». Итин заверил меня, что проблем не будет, так как в Минкульте у них знакомая — , которой дарили подарки и устраивали поездки. Сам проект создавался для популяризации современного искусства, но Серебренников говорил, что можно будет хорошо . В 2014 году продюсер Екатерина Воронова заявила, что я ворую деньги из «черной кассы», и привлекла через Серебренникова. «Я просто устала и ушла, сказала — поищите у себя».

Допрос Масляевой будет продолжен 28 января.

Михаил Зеленский Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС