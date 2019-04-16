Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию вручения «Золотой маски». Она играет в одном из номинированных на премию спектаклей

Полиция задержала участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом «Медиазоне» сообщил другой участник группы, Петр Верзилов.

Вместе с Никульшиной задержали руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Они собирались ехать на церемонию вручения премии «Золотая маска», которая должна состояться в Большом театре.

Обновлено. Верзилов процитировал в твиттере комментарий, который, по его словам, дала представитель пресс-службы «Золотой Маски» Елена Сунюкова: «У нас сейчас церемония в Большом театре, что мы можем сделать в этой ситуации, я не знаю».

Спектакль «Театра на вынос» под названием Poe.Tri номинирован на «Золотую маску» в категории «экспериментальный театр». Никульшина играет там одну из ролей.

Никульшина — одна из участниц Pussy Riot «Милиционер вступает в игру», проведенной в «Лужниках» во время финала чемпионата мира по футболу.