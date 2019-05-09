Против участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной составили протокол об употреблении наркотиков. Шестерых ее знакомых задержали

Обновление. В отношении участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной составили административный протокол об употреблении наркотиков или отказе от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает «Медиазона». Суд может рассмотреть протокол 10 мая.

Полиция Москвы задержала подругу участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной Александру Альбову и ее молодого человека. Об этом в твиттере сообщил другой участник Pussy Riot Петр Верзилов.

Всего за последние два дня, отметил Верзилов, полицейские задержали без объяснения причин семь человек: Веронику Никульшину и шестерых ее знакомых. Пятеро из них провели ночь в ОВД «Тверской», еще двое находятся в ОВД «Южнопортовый», сообщает «Медиазона».

Вероника Никульшина в 2018 году участвовала в акции « », которую Pussy Riot провели в финале чемпионата мира по футболу.

В апреле 2019 года Никульшину задержали без объяснения причин, когда она направлялась на церемонию вручения «Золотой маски». Через несколько часов ее отпустили, не предъявив никаких обвинений.