Участницу Pussy Riot, задержанную по пути на церемонию вручения «Золотой маски», отпустили из полиции. За нее вступился Кирилл Серебренников

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, задержанную в Москве по пути на церемонию вручения «Золотой маски», отпустили из полиции. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Анри Цискаришвили.

Полицейские также отпустили задержанных вместе с Никульшиной руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Протоколы на них не составляли — только проверили документы и потребовали написать объяснительные. Причина задержания молодых людей неизвестна. Цискаришвили заявил «Интерфаксу», что сотрудник полиции, который задержал их, «сам не знал, для чего их везут в отделение».

Во время церемонии вручения «Золотой маски» в поддержку задержанных выступил режиссер Кирилл Серебренников. «Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, чтобы вы все, от кого зависит судьба театра в России, постарались беречь свободу художника, свободу человека, всеми силами сохранять эту свободу. Сейчас пишут, что наших коллег, товарищей, молодых совсем ребят, которые, кстати, номинанты премии, задержала полиция. Мария Евсеевна [Ревякина, директор „Золотой маски“], может, их можно как-то вытащить попробовать, не бросить их в участке?» — сказал Серебренников.

Вероника Никульшина играет одну из ролей в спектакле «Театра на вынос» под названием Poe.Tri, который был номинирован на «Золотую маску» в категории «экспериментальный театр». Постановка не получила награду.

Никульшина в 2018 году стала одной из участниц Pussy Riot «Милиционер вступает в игру», проведенной в «Лужниках» во время финала чемпионата мира по футболу.