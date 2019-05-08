В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

В Москве сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину.

Как рассказал другой участник группы Петр Верзилов, полицейские пришли домой к друзьям активистки, у которых она в тот момент находилась.

Сотрудники объяснили свои действия необходимостью провести опрос, так как «группа молодежи повредила некое государственное имущество». Позже и Никульшина, и ее друзья были задержаны и сопровождены в ОВД «Тверской».

Никульшина в 2018 году стала одной из участниц акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру», проведенной в «Лужниках» во время финала чемпионата мира по футболу.

В апреле Никульшина была задержана по пути на церемонию вручения «Золотой маски» — она ехала туда, так как исполнила одну из ролей в номинированном на премию спектакле. Через несколько часов ее отпустили из полиции, не предъявив каких-либо обвинений.