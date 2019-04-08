«Меры реагирования не принимались». Прокуратура возложила вину за отмену концертов рэперов в регионах на самих организаторов

Концерт IC3PEAK в Краснодаре, 7 декабря 2018 года Алина Десятниченко для «Медузы»

Многочисленные рэперов в российских регионах в конце 2018 года произошли по вине организаторов, правоохранительные органы не препятствовали проведению этих мероприятий. Такие выводы, как сообщает ТАСС, содержатся в ответах региональных прокуратур на соответствующий запрос молодежного парламента при Госдуме.

Агентство приводит выдержки из прокурорских документов по некоторым конкретным случаям. Так, по поводу отмены концерта рэпера Хаски в Краснодаре местная прокуратура сообщила, что получила запрос от главы краснодарского отделения общественной организации «Общее дело» Елены Удовенко, которая заявила «о возможной пропаганде противоправного поведения» в творчестве этого исполнителя.

После этого ведомство, заметив, что билеты на концерт продавались с возрастным ограничением «16+», предостерегло организаторов «о недопустимости нарушения требований законодательства, направленного на защиту детей от распространения противоправной информации».

«Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, сотрудниками правоохранительных органов и органов местного самоуправления не принимались», — говорится в выводе краснодарской прокуратуры.

После того, как выступление в краснодарском клубе не состоялось, Хаски вышел к поклонникам на улицу и спел свои песни с крыши чужого автомобиля. Его задержали и приговорили к 12 суткам административного ареста, но позже адвокаты сумели добиться отмены этого решения суда.

В свою очередь прокуратура Татарстана заявила, что выступление группы IC3PEAK в Казани не состоялось из-за расторжения договора аренды по инициативе собственника заведения, который отрицает «оказание на него давления со стороны должностных лиц».

«Причастность к отмене музыкального концерта… сотрудников правоохранительных органов и органов местного самоуправления не установлена», — цитирует ТАСС республиканскую прокуратуру.

Группа перенесла концерт на другую площадку в Казани, но его прервала полиция из-за сведений о минировании заведения. Бомбу в зале не нашли. После было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении.

Касательно несостоявшегося концерта рэпера Элджея в Якутске прокуратура напомнила, что организатор сам принял решение не проводить выступление из-за давления местной общественности. Однако ведомство направляло ему предостережение из-за продажи билетов с возрастным ограничением «12+», хотя экспертиза показала наличие в песнях исполнителя «нецензурных слов, описаний действий, оправдывающих противоправное поведение».

Также нижегородская прокуратура отчиталась о серии отмененных в области концертов Монеточки, Matrang, Элджея, «Френдзоны» и Jah Khalib. Все они, по утверждению ведомства, не были связаны с проверками силовиков, а объяснялись низкими продажами билетов, болезнью исполнителей и другими причинами.