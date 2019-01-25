Генпрокуратура поручила проверить законность отмены концертов рэперов в регионах

Генпрокуратура поручила региональным подразделениям провести проверки отмен музыкальных концертов, которые массово случались в конце 2018 года. Соответствующее уведомление ведомство направило главе молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой.

Требования проверить законность деятельности сотрудников правоохранительных органов, отменявших концерты, направлены в Дагестан, Якутию, Татарстан, Краснодарский край, Белгородскую и Нижегородскую области.

В конце 2018 года из-за давления властей по всей России было сорвано более 40 концертов. Чаще всего отменялись выступления групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея.

Мария Воропаева председательствовала на круглом столе в Госдуме, в ходе которого отмена концертов обсуждалась с самими рэперами — из музыкантов на нее пришли Рома Жиган и Птаха (непосредственно их выступления не отменялись).