Нидерланды раскрыли операцию ГРУ в Гааге. Высланы четверо российских разведчиков

Власти Нидерландов 4 октября объявили о разоблачении вместе с британскими коллегами российской разведывательной операции, которую проводили в Гааге сотрудники ГРУ. Утверждается, что в апреле четверо российских разведчиков пытались взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в начале того месяца расследовала применение химического оружия при .

Согласно опубликованным Нидерландами данным, четверо россиян прибыли в Нидерланды 10 апреля; в аэропорту Схипхол их сопровождал сотрудник российского посольства. У них были дипломатические паспорта на имена Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. По утверждению нидерландской разведки, первые двое отвечали непосредственно за кибератаки, а вторые занимались обеспечением операции — в частности, арендовали «Ситроен», в который положили оборудование для взлома.

По словам главы нидерландской военной разведки генерала Онно Эйхелсейна, 11-12 апреля спецслужбы поняли, что россияне нацелены на штаб-квартиру ОЗХО; позднее в фотокамере Минина были найдены снимки здания. 13 апреля машину, которую Сотников и Минин взяли в аренду до 16 апреля, остановили на парковке у отеля Marriott рядом со зданием ОЗХО.

В багажнике было оборудование для взлома сети Wi-Fi, в том числе антенна, которую прикрыли курткой, и купленная в Гааге батарея. Когда нидерландские спецслужбы раскрыли операцию, оборудование было готово к работе — таким образом, по словам Эйхелсейна, в этот момент сети ОЗХО находились под угрозой. В тот же день, 13 апреля, россияне были высланы из страны; при этом Нидерланды оставили в своем распоряжении найденную у них аппаратуру, в том числе ноутбук Евгения Серебрякова.

Dutch Defense Ministry

Нидерландские власти утверждают, что россияне вели себя как разведчики: при себе у них нашли пакет с мусором из гостиницы, который они собирались выкинуть в другом месте, а Алексей Моренец при задержании попытался разбить свой телефон. Кроме того, при себе у них были 20 тысяч евро и 20 тысяч долларов наличными.

Dutch Defense Ministry

Один из найденных у россиян телефонов был активирован через вышку сотовой связи около зданий Минобороны РФ на Комсомольском проспекте в Москве. Там расположена войсковая часть 26165 — по мнению нидерландских и британских властей, там служили задержанные россияне; там же, по утверждению американских спецслужб, служат офицеры, взломавшие серверы Демократической партии США в 2016 году. У Алексея Моренца была найдена квитанция на такси от Несвижского переулка, в который выходят здания ГРУ, до аэропорта Шереметьево (владелец предприятия-перевозчика подтвердил «Медузе» подлинность квитанции).

Dutch Defense Ministry

«Я хочу заявить со всей ясностью: задержанные в Гааге офицеры принадлежат к тому же подразделению ГРУ [с номером войсковой части] 26165, которое ответственно за [деятельность хакеров из группировки] », — заявил британский посол в Нидерландах Питер Уилсон.

Судя по всему, именно о задержанных 13 апреля россиянах шла речь в сентябрьских публикациях о двоих российских разведчиках, которых выслали из Нидерландов за попытку установить слежку за швейцарской лабораторией Spiez — и которых также подозревали в кибератаке на ВАДА. Так, у россиян были при себе билеты в Берн и распечатанные изображения российских дипломатических представительств в Швейцарии, а в поисковой истории на компьютере Евгения Серебрякова были запросы про Spiez. Кроме того, Серебряков в сентябре 2016 года подключался к Wi-Fi в отеле в Лозанне, где проходила конференция ВАДА; тогда у нескольких спортивных функционеров были заражены компьютеры — предположительно, через сеть Wi-Fi.

Нидерланды утверждают, что Евгений Серебряков также ездил в Малайзию, где пытался собрать информацию о расследовании крушения малайзийского «боинга» под Донецком. В частности, он якобы пытался подключиться к компьютерным системам генпрокуратуры и королевской полиции Малайзии. В декабре 2017 года он подключался к Wi-Fi в гостинице в Куала-Лумпуре.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подчеркнула, что решение раскрыть информацию о секретной операции спецслужб является экстраординарным и связано с решением страны и ее партнеров, в том числе Великобритании и США, усилить противодействие ГРУ. Также 4 октября премьер-министры Нидерландов и Великобритании Тереза Мэй и Марк Рютте выпустили заявление о «безрассудных атаках» ГРУ, а британский МИД официально обвинил ведомство в проведении множества кибератак по всему миру в последние годы.

«ГРУ может достичь успеха лишь в тени. Мы решили, что когда видим их злонамеренные действия, должны вместе выносить их на свет», — заявил посол Питер Уилсон.

После заявления нидерландских властей Минюст США объявил о предъявлении обвинений семи российским разведчикам — четырем задержанным в апреле в Гааге и еще троим, которые, как утверждается, участвовали в кибератаках на ВАДА и публикации документов с медицинской информацией американских спортсменов. Этим троим россиянам — Ивану Ермакову, Артему Малышеву и Дмитрию Бадину — летом предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы президента США.