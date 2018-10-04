Минюст США предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ

Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.

Россияне обвиняются в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA.

В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.