Минюст США предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ
Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.
Россияне обвиняются в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA.
В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.
Бадин, Малышев и Ермаков были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.
Ранее 4 октября власти Нидерландов сообщили, что Моренец, Серебряков, Сотников и Минин были в апреле высланы из страны по подозрениям в планировании хакерской атаки на штаб-квартиру ОЗХО.