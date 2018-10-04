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Минюст США предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ

Министерство юстиции США
13:51, 4 октября 2018
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Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных.

Россияне обвиняются в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA.

В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин. 

Бадин, Малышев и Ермаков были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.
Ранее 4 октября власти Нидерландов сообщили, что Моренец, Серебряков, Сотников и Минин были в апреле высланы из страны по подозрениям в планировании хакерской атаки на штаб-квартиру ОЗХО.

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