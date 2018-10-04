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Нидерланды объявили о высылке четырех сотрудников ГРУ. Хроника
- Власти Нидерландов рассказали о высылке в апреле четверых россиян, являющихся сотрудниками ГРУ.
- На специальной пресс-конференции были названы имена высланных россиян и показаны их дипломатические паспорта.
- По версии Нидерландов, в группу входили: хакеры Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также оперативники Олег Сотников и Алексей Минин.
- Сотрудники ГРУ, по версии Нидерландов, планировали кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). У них было изъято оборудование для взлома.
- Один из высланных сотрудников ГРУ — Евгений Серебряков — также участвовал в кибератаке на полицию и прокуратуру в Малайзии. Предполагается, что он пытался добыть сведения о крушении самолета в Донецкой области.