Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

МИД Великобритании обвинил ГРУ в «безрассудных» кибератаках

Правительство Великобритании
05:40, 4 октября 2018
Надежный источник

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант официально обвинил российскую военную разведку в проведении «беспорядочных и безрассудных» кибератак по всему миру.

МИД утверждает, что действия ГРУ России направлены против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании установил, что военная разведка России стоит за большинством хакерских группировок, организовавших в последние годы кибератаки в разных странах мира.

В правительстве Великобритании считают, что ответственность за эти нападения несет Кремль.

Власти России ранее неоднократно отвергали обвинения в причастности к атакам хакеров.

В ноябре 2016 года «Медуза» подробно рассказывала, как устроены российские кибервойска, которые существуют в структуре Минобороны.

Российские кибервойска

новости

«Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред?» Путин — о покушении на Скрипалей

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы