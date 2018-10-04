МИД Великобритании обвинил ГРУ в «безрассудных» кибератаках

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант официально обвинил российскую военную разведку в проведении «беспорядочных и безрассудных» кибератак по всему миру.

МИД утверждает, что действия ГРУ России направлены против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании установил, что военная разведка России стоит за большинством , организовавших в последние годы в разных странах мира.

В правительстве Великобритании считают, что ответственность за эти нападения несет Кремль.

Власти России ранее неоднократно отвергали обвинения в причастности к атакам хакеров.