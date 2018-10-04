МИД Великобритании обвинил ГРУ в «безрассудных» кибератаках
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант официально обвинил российскую военную разведку в проведении «беспорядочных и безрассудных» кибератак по всему миру.
МИД утверждает, что действия ГРУ России направлены против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании установил, что военная разведка России стоит за большинством хакерских группировок, организовавших в последние годы кибератаки в разных странах мира.
В правительстве Великобритании считают, что ответственность за эти нападения несет Кремль.
Власти России ранее неоднократно отвергали обвинения в причастности к атакам хакеров.
В ноябре 2016 года «Медуза» подробно рассказывала, как устроены российские кибервойска, которые существуют в структуре Минобороны.