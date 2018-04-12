За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

ОЗХО завершила расследование применения отравляющего вещества в Солсбери

The Daily Mail
05:49, 12 апреля 2018
Надежный источник

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила отчет о своем расследовании инцидента в британском Солсбери, где были отравлены россияне Сергей и Юлия Скрипали.

Документ уже передан британской стороне, рассказали в МИДе страны. Лондон, в свою очередь, попросил направить копию отчета всем членам ОЗХО, в том числе России.

Отчет будет опубликован в открытом доступе в 14:00 по Москве днем 12 апреля. О выводах экспертов организации МИД Великобритании пока ничего не сообщил.

4 марта Скрипалей обнаружили недалеко от их дома в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон заявил, что против россиян использовали боевое отравляющее вещество «Новичок», изобретенное в СССР. 9 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы, состояние ее отца также улучшается. Они пока не высказывались о расследовании.
По версии Великобритании, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил в пользу Лондона, могли отравить российские спецслужбы. Москва это категорически отвергает и требует, в частности, международного расследования под эгидой ОЗХО.
Великобритания потребовала от России объяснений в связи с отравлением Скрипалей. После того, как Москва их не предоставила, Великобритания и другие страны выслали более 150 российских дипломатов. Россия ответила тем же.

Отравление Скрипалей

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Как сильно упал курс рубля после новых санкций против России. График

новости

«Нереальная реальность». Как Россию защищают от интернета

2 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы