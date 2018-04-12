ОЗХО завершила расследование применения отравляющего вещества в Солсбери
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила отчет о своем расследовании инцидента в британском Солсбери, где были отравлены россияне Сергей и Юлия Скрипали.
Документ уже передан британской стороне, рассказали в МИДе страны. Лондон, в свою очередь, попросил направить копию отчета всем членам ОЗХО, в том числе России.
Отчет будет опубликован в открытом доступе в 14:00 по Москве днем 12 апреля. О выводах экспертов организации МИД Великобритании пока ничего не сообщил.
4 марта Скрипалей обнаружили недалеко от их дома в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон заявил, что против россиян использовали боевое отравляющее вещество «Новичок», изобретенное в СССР. 9 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы, состояние ее отца также улучшается. Они пока не высказывались о расследовании.
По версии Великобритании, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил в пользу Лондона, могли отравить российские спецслужбы. Москва это категорически отвергает и требует, в частности, международного расследования под эгидой ОЗХО.
Великобритания потребовала от России объяснений в связи с отравлением Скрипалей. После того, как Москва их не предоставила, Великобритания и другие страны выслали более 150 российских дипломатов. Россия ответила тем же.