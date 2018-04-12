ОЗХО завершила расследование применения отравляющего вещества в Солсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила отчет о своем расследовании инцидента в британском Солсбери, где были отравлены россияне Сергей и Юлия Скрипали.

Документ уже передан британской стороне, рассказали в МИДе страны. Лондон, в свою очередь, попросил направить копию отчета всем членам ОЗХО, в том числе России.

Отчет будет опубликован в открытом доступе в 14:00 по Москве днем 12 апреля. О выводах экспертов организации МИД Великобритании пока ничего не сообщил.