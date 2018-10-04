«ГРУ атакует международные организации по всему миру». Великобритания и Нидерланды — о «безрассудных операциях» российской разведки
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявили, что российская военная разведка проводит «неприемлемые» кибератаки, направленные на международные организации по всему миру.
Попытка российских разведчиков совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия говорит о том, что ГРУ России не уважает верховенство права, сказано в заявлении Мэй и Рютте.
«ГРУ проводит безрассудные операции — от разрушительных кибератак до применения химического оружия», — заявили премьер-министры Великобритании и Нидерландов.
Власти Нидерландов утверждают, что российские разведчики пытались получить доступ к данным Организации по запрещению химического оружия, а также к документам расследования о крушении малазийского «Боинга» под Донецком. Великобритания считает, что ГРУ России стоит за хакерскими группами, которые совершали кибератаки в разных странах.