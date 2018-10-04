Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявили, что российская военная разведка проводит «неприемлемые» кибератаки, направленные на международные организации по всему миру.

Попытка российских разведчиков совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия говорит о том, что ГРУ России не уважает верховенство права, сказано в заявлении Мэй и Рютте.

«ГРУ проводит безрассудные операции — от разрушительных кибератак до применения химического оружия», — заявили премьер-министры Великобритании и Нидерландов.