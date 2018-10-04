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Нидерланды объявили о высылке четырех россиян за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

BBC News
10:14, 4 октября 2018
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Власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Россияне пытались взломать Wi-Fi ОЗХО, передает NOS. Операция была организована ГРУ, заявили в Нидерландах.

У россиян были дипломатические паспорта. Их имена — Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Алексей Минин.

Как следует из заявления британского посла в Нидерландах Питера Уилсона, двое из этих четырех россиян собирались отправиться в Швейцарию для слежки за лабораторией Spiez. Об их задержании и высылке стало известно в сентябре, но подробности дела против них не публиковались.

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Весной 2018 года ОЗХО занималась изучением покушения на Скрипалей в Солсбери, а также химической атаки в Сирии, в совершении которой Запад обвинил режим Башара Асада. Россия отвергала оба обвинения.
Великобритания обвиняет ГРУ в организации покушения на Скрипалей. По утверждению Лондона, исполнителями были сотрудники ведомства, использовавшие документы на имена Александр Петров и Руслан Боширов (по данным СМИ, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига). Сами Петров и Боширов утверждают, что ездили в Англию как туристы и не связаны с ГРУ.
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