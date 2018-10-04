Нидерланды объявили о высылке четырех россиян за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

Власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Россияне пытались взломать Wi-Fi ОЗХО, передает NOS. Операция была организована ГРУ, заявили в Нидерландах.

У россиян были дипломатические паспорта. Их имена — Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Алексей Минин.

Как следует из заявления британского посла в Нидерландах Питера Уилсона, двое из этих четырех россиян собирались отправиться в Швейцарию для слежки за лабораторией Spiez. Об их задержании и высылке стало известно в сентябре, но подробности дела против них не публиковались.